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BBC Türkçe

Uzay yolculuğu tarihinde bir ilk

California merkezli SpaceX şirketi, Falcon isimli roketini, yeniden uçurarak bu alanda tarih yazmaya hazırlanıyor. Roketler, geleneksel olarak, görevlerini tamamladıktan sonra devre dışı kalacak şekilde kullanılıyorlardı.

30 Mart 2017 18:05

California merkezli SpaceX firması, Falcon isimli roketini, yeniden uçurarak bu alanda tarih yazmaya hazırlanıyor.

Roketler, geleneksel olarak, görevlerini tamamladıktan sonra devre dışı kalacak şekilde kullanılıyorlardı.

Ancak SpaceX, roket teknolojisini, yeniden yeryüzüne dönebilecek şekilde geliştirerek, bu alanda çığır açtı.

Firma, şimdi yeryüzüne geri döndürmeyi başardığı roketlerden birini yeniden uçurmaya hazırlanıyor.

Lüksemburglu SES firmasının iletişim uydusunu yörüngeye taşıyacak olan roketin alt takımları 11 ay önce başarıyla gerçekleştirilen uçuşla aynı olacak.

Florida'dan havalanan SpaceX roketi, 11 ay önce gerçekleşen görevde, uzay üssüne kargo taşımış, ardından da Atlantik Okyanusundaki platforma başarıyla iniş yapmıştı.

Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan "yeniden kullanım uçuşu" ise bir başka SpaceX roketinin kalkış platformunda infilak etmesi nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX, yeniden kullanılabilir roketler ile, uzay seyahatlerinin maliyetini düşürmeyi amaçlıyor.

Roketle yörüngeye taşınacak iletişim uydusunun sahibi olan SES firması, bir ilk olacak uçuşun güvenlik protokollerini incelemek üzere iki çalışanını görevlendirdi.

SES'in teknoloji sorumlusu Martin Halliwell, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yörüngeye ulaşmasının riskli olduğunu düşünseydik, bu denli pahalı bir yatırımı tehlikeye atmazdık" dedi.

Roketleri, yeniden kullanılabilir bir şekilde geliştirmek, uzun süredir üzerinde uğraşılan bir konu.

SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk'ın yanında, Amazon firmasının kurucusu olan Jeff Bezos'un da benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor.

NASA'nın uzay seyahati programında kullandığı roketlerin yapımında da kısmi olarak yeniden kullanılabilir parçalar kullanılıyor.

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