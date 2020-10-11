Uzaklaştırma kararı aldırmıştı; beraber yaşadığı erkek tarafından iple boğularak öldürüldü

Çatalca'da bir kişi, uzaklaştırma kararı olan dini nikâhlı eşini önce zorla araca bindirerek boş bir araziye götürdü. Daha sonra ise kendisini reddeden kadını yanında götürdüğü iple boğarak öldürdü. Olay, adamın intihar teşebbüsünde polisin kendisinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.