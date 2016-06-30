Uyuyan personele para

Amerikan sigorta şirketi Aetna'da gece iyi bir uyku çekmenin maddi karşılığı var.

Uykusuzluğun personelin performansına etkilerinden endişe eden ABD şirketi Aetna, çalışanlarının her gece en az 7 saat uyumaları karşılığında ödül veren bir plana imza atmalarını teşvik ediyor.

Bu plana katılan Aetna personeli en az 7 saat uyudukları her 20 gece için 25 dolar kazanabiliyorlar. 12 aylık sürede en fazla 300 dolarlık bir üst limit bulunuyor.

2009'da başlatılan programa geçen yıl 25 bin personelin 12 bini katıldı. Bu sayı 2014'te 10 bin civarındaydı.

Çalışanlar şirketin bilgisayarlarına bağlı bir bileklikle uykularını otomatik olarak kaydebildikleri gibi manuel olarak da her gece uyku saatlerini kayda geçirebiliyor.

Aetna'nın personel avantajlarından sorumlu başkan yardımcısı Kay Mooney bu uyku programının "personelin takip etmesini istediğimiz pek çok sağlıklı davranışlardan biri olduğunu" söyledi. Spor yapan şirket çalışanlarına ek fon sağlanıyor.

Mooney Aetna'nın kendisini "diğer büyük işverenler için de bunun etkili olup olmadığına bakılan, canlı bir labarotuar olarak görmek istediğini" söyledi.

Fakat şirket bazı çalışanların uyumadan parayı cebe atmasından endişeli değil mi?

"Hayır endişeli değiliz. Bu onur sistemiyle ilgili personelimize güveniyoruz" diyor Mooney.

Aetna'nın programı uyumanın işimiz üzerinde önemli etkileri olduğu yönündeki araştırmalarla ilgili.

Amerikan Uyku İlacı Akademisi'nin 2011'deki raporuna göre sadece ABD'de ortalama bir işçi uykusuzluk nedeniyle yılda 11.3 çalışma günü yani 2 bin 280 dolara denk gelen verimlilik kaybı yaşıyor.

Bu ABD ekonomisi için yıllık 63.2 milyar dolar düzeyinde bir zarar demek.

Rand Şirketi'nin 2015 yılı Avrupa'ya yönelik bir araştırmasında "gecede 7-8 saaten daha az uyuyan personel gecede 8 saatten fazla uyuyan çalışanlara kıyasla çok dah abüyük verimlilik kaybı yaşıyor" denildi.

San Francisco'da California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar geçen yıl yetersiz uykunun insanları hasta edebileceği uyarısında bulundu.

Edinilen bulgulara göre altı saatten daha az uyuyan insanların "virüsle karşılaştıklarında soğuk algınlığa yakalanmaları olasılığı dört kat daha fazla".

Huffington Post haber sitesinin kurucusu Arianna Huffington iş dünyasındaki diğer patronların yeterli uyku uyuması için büyük bir kampanya başlattı.

Huffington 2007 yılına kadar günde 3 saat uykuyla yaşamaya çalışan patronlardan biri olduğunu söylüyor. Bu yorgunluk nedeniyle bir gün ofiste bayılana kadar sürmüş.

Günde 18 sat çalışan Huffington ayıldığında kırık bir çeneyle ve gözünün üstündeki kesik nedeniyle kan içinde bulmuş kendini.

BBC'ye açıklamasında Huffington "Çok uzun yıllar başarının çok yanlış bir tanımına inandım. Tükenmişliğin başarı için ödememiz gereken bir bedel olduğu yönündeki toplu yanılsamaya kandım" diyor.

Huffington "Para ve güce dayanan başarının geleneksel ölçütlerine görei çok başarılıydım. Ama başarının aklı başında tanımına göre başarılı bir hayat yaşamıyordum. Bir şeylerin radikal biçimde değişmesi gerektiğini biliyordum. Böyle devam edemezdim" diye ekliyor.

Huffington her gece en az 8 saat uyumaya karar verir ve yatak odasına koyu perdeler takar ve dijital cihazlarını odasına sokmaz.

Bu Huffington'un hayatını kökünden değiştirir ve onun çalışma becerisini iyileştirir.

Şimdi Huffington insanların daha fazla uyuması gerektiğini hararetle savunuyor. Bu yıl başında "Uyku Devrimi: Hayatınızı Dönüştürün, Her Gece bir Adım" isimli çok satan kitabını da piyasaya sürdü.

Huffington "İş dünyası uykusuzluğun verimlilik, sağlık ve her temel şey üzerinde yüksek maliyetini anlamaya başladı" diyor.

İş dünyasında pek çok lider uykusuzluğun getirdiği sorunların farkında ve endüstri de bu meseleyi çözmeye çalışıyor.

Amsterdam'da uyku danışmanlığı yapan Els Van der Helm pek çok küresel şirketin patronuyla çalışmış.

Van der Helm "Uyku yaratıcı çözümler, süreçleri görme ve zekice toparlama yapmak için kritik önem taşır" dedi.

Van der Helm'e göre uykusuzluk çeken insanlar kendi performanslarını da ölçme yeteneğini kaybediyor.

Peki eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher gibi az uykuyla yaşayabilen insanlara ne demeli?

California Üniversitesi'nde nörolüji profesörü Ying-Hui Fu bunun ardında genetik bir nedne olabileceğini söylüyor.

Fu ekibinin gecede 4-5 saat uyuyarak verimli olmasını sağlayan nadir bir gen keşfettiklerini söyledi. Bu gen her bin kişide bir görülüyor.

"Kendinizi zorla kısa uyku uyuyan biri yapamazsınız. Ya bu gen sizde vardır ya da yoktur" diyor Dr. Fu.