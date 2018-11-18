Uyumadan önce yapabileceğiniz en kötü şeyler

The Independent*

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

Çoğumuzun kötü uyku alışkanlıkları var, bazılarımız yatmadan önce uzun süre akıllı telefonlarımızla ilgileniyoruz, bazılarımız bir kitaba dalıp gidiyoruz veya ışıkları kapatmak için yatağımızdan kalkmaya üşeniyoruz.

Peki yatmadan önce yapabileceğimiz en kötü şeyler ne?

The Independent gazetesinden Mollie Goodfellow, bu sorunun cevabını bulmak için Oxford Üniversitesinde bir sinirbilim profesörü olan Colin Espie ile görüştü. Espie aynı zamanda uyku hakkında makaleler yayınlayan sleepio’nun da kurucularından biri.

Espie, uykudan önce stresi arttıracak herhangi bir aktivitenin uykuyu kötü anlamda etkileyeceğini belirtiyor. “Basit bir kural olarak stres ve anksiyete hormonları salgılamanızı sağlayacak her şey uyanıklığınızı arttıracaktır, dolayısıyla iyi bir uyku çekmenizi engelleyecektir”

Daha önce birçok uzman uyumadan önce uzun süre akıllı telefonlarla zaman geçirmenin uyku kalitesini sabote edebileceğini belirtmişti.

Profesör Espie bunun yanı sıra uyumadan önce uyarıcı hiçbir aktivite yapmamanızı öneriyor.

Espie, ‘’ Uyumadan önce bir ‘dinlenme’ rutininizin olması çok önemli. Bu süreçte bir veya bir buçuk saat hiç bir iş yapmamalı, egzersiz gibi uyarıcı aktivitelerden kaçınmalı ve bütün elektronik eşyalarınızı kapatmalısınız. Kendinize dinlenmek için zaman verin” tavsiyesinde bulunuyor.

Araştırmalara göre yatmadan önce teknolojik aletler kullananların uykuya dalmaları, kullanmayanlara göre ortalama bir saat kadar uzun sürebiliyor.

Britanya’da yapılan bir ankete göre Britanya halkının yüzde 15’inin yatmadan önce yaptığı son şey akıllı telefonu veya tabletine bakmak.

Profesör Espie aynı zamanda aktivitelerin insanların uyku düzenini farklı biçimlerde etkileyebileceğini belirtti. Örneğin eline kitap aldığında o kitabı bitirmeden elinden bırakamayan birinin, yatmadan önce kitap okuması iyi bir fikir olmayabilir.

* The Independent'ta yer alan haberin İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.