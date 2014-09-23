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Dünya
Deutsche Welle

Uygur asıllı profesöre ömür boyu hapis

Çin’de Uygur asıllı ekonomi profesörü İlham Tohti bölücülük yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

23 Eylül 2014 19:44


İlham Tohti'nin tüm mal varlığına da el konuldu. Şincan bölgesinde Uygurlara uygulanan baskıya yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Tohti, bölücülük suçlamasını reddetti.

Kararda Tohti'nin "Uygur Online" internet sitesi ve ders verdiği üniversitede "ayrılıkçı düşünceler yaydığı" öne sürülürken, internet sitesi aracılığıyla öğrencilerinden oluşan bir grupla "Sincan'ın Çin'den ayrılması" için yazı ve makaleler kaleme alındığı iddia edildi.

AB ise Tohti hakkında verilen kararı çok sert bulduğunu belirterek koşulsuz olarak derhal serbest bırakılmasını istedi.

Tohti, 15 Ocak 2014'te ''kanunları ihlal ettiği'' gerekçesiyle Pekin yönetimi tarafından tutuklanmış ancak suçunun içeriğine ve nerede tutulduğuna dair bilgi verilmemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UygurTohtiUygurlaraOnline34;OcakPekinDeutsche Welle Türkçe AA/dpa/DW TY/HS/BS

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