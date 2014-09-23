Uygur asıllı profesöre ömür boyu hapis



İlham Tohti'nin tüm mal varlığına da el konuldu. Şincan bölgesinde Uygurlara uygulanan baskıya yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Tohti, bölücülük suçlamasını reddetti.

Kararda Tohti'nin "Uygur Online" internet sitesi ve ders verdiği üniversitede "ayrılıkçı düşünceler yaydığı" öne sürülürken, internet sitesi aracılığıyla öğrencilerinden oluşan bir grupla "Sincan'ın Çin'den ayrılması" için yazı ve makaleler kaleme alındığı iddia edildi.

AB ise Tohti hakkında verilen kararı çok sert bulduğunu belirterek koşulsuz olarak derhal serbest bırakılmasını istedi.

Tohti, 15 Ocak 2014'te ''kanunları ihlal ettiği'' gerekçesiyle Pekin yönetimi tarafından tutuklanmış ancak suçunun içeriğine ve nerede tutulduğuna dair bilgi verilmemişti.