T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Üyelikten çıkmak isteyenler artıyor

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenlerin sayısı ilk kez kalmak isteyenleri geçti. Referandum öncesi ülkede heyecan artıyor.

06 Eylül 2015 18:04


İngiltere'de Sunday Times gazetesinin Survation Ensitüsü'ne yaptırdığı ankette, Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenlerin sayısı ülkenin Birlik üyesi olarak kalmasını isteyenlerin ilk kez önüne geçti.

Ankete katılanların yüzde 43'ü ülkenin Birlik üyeliğinden çıkmasını isterken, yüzde 40'ı ise İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olarak kalmasını arzuladığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 17'si ise kararsız olduğunu ifade etti.

Anketin, 3-4 Eylül tarihlerinde bin 4 kişiye sorularak yapıldığı belirtildi. Yaz aylarında yapılan kamuoyu yoklamalarında İngilizlerin yüzde 45'i Birlik üyeliğinden yana, yüzde 37'si üyelik karşıtı, yüzde 18'i de kararsız olduğu şeklinde görüş bildirmişti.

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirmek isteyen İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin AB üyesi olarak kalıp kalmayacağı konusunda en geç 2017'ye kadar referandum yapılmasını hedefliyor.

Avam Kamarası'nda pazartesi düzenlenecek oturumda referandum konusu tartışılarak oylanacak ve konu Lordlar Kamarası'na havale edilecek.

Cameron, eğer İngiltere üye olarak kalırsa Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden müzakere edilmesi ve ülkesinin daha bağımsız hareket edebilmesi gerektiğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiSunday TimesSurvation EnsitüsüBirlikEylülBaşbakanı David CameronKamarasıLordlar KamarasıWelle Türkçe AFP/DW/HS/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24