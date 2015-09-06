Üyelikten çıkmak isteyenler artıyor



İngiltere'de Sunday Times gazetesinin Survation Ensitüsü'ne yaptırdığı ankette, Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenlerin sayısı ülkenin Birlik üyesi olarak kalmasını isteyenlerin ilk kez önüne geçti.

Ankete katılanların yüzde 43'ü ülkenin Birlik üyeliğinden çıkmasını isterken, yüzde 40'ı ise İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olarak kalmasını arzuladığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 17'si ise kararsız olduğunu ifade etti.

Anketin, 3-4 Eylül tarihlerinde bin 4 kişiye sorularak yapıldığı belirtildi. Yaz aylarında yapılan kamuoyu yoklamalarında İngilizlerin yüzde 45'i Birlik üyeliğinden yana, yüzde 37'si üyelik karşıtı, yüzde 18'i de kararsız olduğu şeklinde görüş bildirmişti.

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirmek isteyen İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin AB üyesi olarak kalıp kalmayacağı konusunda en geç 2017'ye kadar referandum yapılmasını hedefliyor.

Avam Kamarası'nda pazartesi düzenlenecek oturumda referandum konusu tartışılarak oylanacak ve konu Lordlar Kamarası'na havale edilecek.

Cameron, eğer İngiltere üye olarak kalırsa Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden müzakere edilmesi ve ülkesinin daha bağımsız hareket edebilmesi gerektiğini savunuyor.