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Spor

Utaş Uşak'ta Tayfun imzayı attı

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan ligin yeni takımı Utaş Uşakspor, Karşıyaka'dan transfer ettiği Tayfun Pektürk'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2018 15:34

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan ligin yeni takımı Utaş Uşakspor, Karşıyaka\'dan transfer ettiği Tayfun Pektürk\'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Almanya\'da yetişen 30 yaşındaki gurbetçi sol kanat, Bundesliga 2\'de Greuther Fürth, Türkiye\'de ise Başakşehir\'de Spor Toto 1\'inci Lig\'de şampiyonluk yaşadı. Başakşehir formasını Süper Lig\'de de giyen Tayfun, son 3 sezonu Karşıyaka\'da geçirdi. Tayfun, Karşıyaka ile geçen hafta prensipte yeniden anlaşmasına rağmen ardından Uşakspor\'dan gelen teklifi kabul etmişti.

(FOTOĞRAFLI)

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