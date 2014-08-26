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Yaşam

Üsküdar Belediyesi hacı adaylarını deve ile uğurlayacak

Üsküdar Belediyesi, hacı adayları için Üsküdar Meydanı'ndan Harem'e kadar at ve develerle uğurlama yürüyüşü yapılacağını duyurdu

26 Ağustos 2014 21:04

Üsküdar Belediyesi, düzenleyeceği "Surre Alayı" etkinliği kapsamında, hacı adaylarını develerle uğurlayacak. Üsküdar Meydanı'ndan sahil boyunca Harem'e kadar at ve develerle yapılacak uğurlama yürüyüşünde, Sucu'dan Yeniçeri'ye kadar bütün katılımcılar Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler giyecek. 

Cengiz Çoban’ın DHA’da yer alan haberine göre, Osmanlı geleneği olan ve hacı adaylarını uğurlamak için düzenlenen "Surre Alayı" etkinliğini yeniden canlandırmak isteyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuyla ilgili olarak Üsküdar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Türkmen, "İşte bugün, bu saklı hazineyi gün yüzüne çıkarmak için bir aradayız. Üsküdar'dan Harem'e inen 'Surre-i Hümayun' yolculuğunu başlatıyoruz. Surre Alayı, ecdadımızın tarihimizi altın sayfalarla yazdığı bir gelenek. Osmanlı döneminde yaşanmış bu kutsal yolculuğu gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak istiyoruz. 99 yıl aradan sonra bunu hatırlıyoruz. Bir Surre Alayı yolculuğu yapacağız. 1915'ten sonra ilk defa bir ilki gerçekleştirerek, tarihi gün yüzüne çıkarıp Üsküdarlılarla paylaşacağız" dedi. 

4 Eylül'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir sempozyum düzenleyeceklerini belirten Türkmen, "Asıl yolculuk 5 Eylül'de Mihrimah Sultan Camii'nde kılınacak cuma namazı sonrası, develer eşliğinde aynen Osmanlı dönemindeki gibi salavatlarla bir yolculuk yapacağız. İstanbul İl Müftülüğümüzle görüştük. Anadolu Yakası'ndaki hacı adaylarımızı da 5 Eylül Cuma günü buradan Surre Alayı yolculuğuna davet etmiş olacağız" şeklinde konuştu. 

5 Eylül Cuma günü Üsküdar Meydanı'ndan sahil boyunca Harem'e kadar develer ve atlarla yapılacak yürüyüş boyunca, Sucu'dan Yeniçeri'ye kadar herkesin Osmanlı dönemini yansıtan kostümler giyeceği belirtildi. 

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üsküdar belediyesidevehacıSurre Alayı

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