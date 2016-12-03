Usain Bolt ve Almaz Ayana yılın atleti seçildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"ne erkeklerde Jamaikalı Usain Bolt, kadınlarda ise Etiyopya'dan Almaz Ayana layık görüldü.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden (IAAF) yapılan açıklamada, erkeklerde daha önceden belirlenen 3 aday arasında yer alan Büyük Britanyalı Mo Farah ve Güney Afrikalı Wayde van Niekerk'i geride bırakan 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni atleti Jamaikalı Usain Bolt, 6. kez "Yılın Atleti Ödülü"nün sahibi oldu.

Usain Bolt, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 ve 200 metrede altın madalya elde etmişti.

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet ve uzun mesafe koşucusu Almaz Ayana, Polonyalı çekiç atıcı Anita Wlodarczyk ve Jamaikalı atlet Elaine Thompson'ı geçerek bu yılın en iyi atleti ödülüne ulaştı.

Ayana, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin metrede altın, 5 bin metrede ise bronz madalya kazanmıştı.