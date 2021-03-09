Uruguaylı futbolcu Franco Acosta ölü bulundu!

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in eski futbolcusu Franco Acosta'nın doğum gününde girdiği nehirde kaybolmasının ardından iki gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Franco Acosta'nın kardeşinin ihbarı sonrası 6 Mart Cumartesi günü aramaların başlatılırken, Uruguaylı futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.
The Sun'da yer alan habere göre; Acosta, 25. yaş günününde Pando Nehri'ni geçmeye çalışırken suya kapıldı.
Pando Nehri'nde en son görüldüğü yerin yakınında Uruguay Donanması tarafından yürütülen arama çalışmalarında futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.
Donanma sözcüsü Pablo Gonzalez, Acosta'nın nehrin doğudan batıya yüzmeye çalıştığı sırada ortadan kaybolduğunu söyledi.
Uruguay Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden futbolcu hakkında açıklama yayınlayarak futbolcunun hayatını kaybetmesinden ötürü duydukları üzüntüyü belirttiler.