Uruguay'da eczaneler marihuana satacak

Uruguay'da Hint kenevirinden elde edilen marihuananın satışı serbest bırakılıyor. Dünyada ilk kez olmak üzere bu güney Amerika ülkesinde eczanelerden düşük fiyata marihuana alınabilecek. Çarşamba günü satışa çıkacak olan marihuana sadece kayıtlı kişilere ve haftada on gramı aşmamak kaydıyla satılacak. Marihuana yasağının kaldırılmasıyla ilgili siyasi çalışmalar 2013 yılında başlamıştı.

Uruguay Ulusal Kendir Kontrol Enstitüsü'nün verilerine göre şimdiye kadar yüzde 70'i erkek olmak üzere 4 bin 711 Uruguaylı resmi sicile kaydını yaptırdı. Yaşları 30 ile 45 arasında değişen esrar alıcılarının yüzde 60'ı başkent Montevideo'da yaşıyor.

Marihuananın gram fiyatı 1 dolar 30 sent olarak belirlendi. Legal marihuana karaborsada satılan kaçak uyuşturucudan ucuza gelecek. Devlet bu uygulamayı uyuşturucu çetelerinin hâkimiyetini kırmak için kararlaştırmıştı. Şimdiye kadar 16'sının aranan şartları yerine getirdiği satışla yetkili eczanelerin kesin listesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Turiste yasak

Esrar yasası eski sol gerilla lideri Jose Mujica'nın devlet başkanlığı sırasında hazırlanmıştı. Küçük dükkânlarda esrar satışına göz yumulan Hollanda'nın aksine Uruguay'da marihuananın üretimi de devlet tarafından denetlenecek.

Yasal marihuana kullanımı için üç seçenek bulunuyor: Eczaneden satın almak, evde altı sapa kadar kenevir yetiştirmek ve üyelerinin yılda 480 gram uyuşturucu alma iznine sahip olduğu 'ortak üretim kulüplerine' yazılmış olmak.

Yılda 2 bin tonla sınırlandırılan üretim ruhsatı Montevideo cezaevi yakınlarında yer alan iki özel şirkete verildi. Mayıs ayında, evinde kenevir yetiştirmek için başvuruda bulunanların sayısı 6 bin 650'yi buldu. Uruguay'da ayrıca 45 üyeli 61 esrarkeşler kulübü de bulunuyor. Hollanda'dan farklı olarak Uruguay'da turistlere marihuana satılması yasaklandı. Bu yasak uyuşturucu turizmini önlemek amacıyla çıkarıldı.

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DW, dpa/AG, BK