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Dünya

Ursula K. Le Guin yaşamını yitirdi

Guin 88 yaşındaydı

24 Ocak 2018 04:50

"Karanlığın Sol Eli", “Yer Deniz Üçlemesi”, “Mülksüzler” ve birçok kült romanın yazarı olan Ursula K. Le Guin, 88 yaşında vefat etti.

Oğlu Theo Downes-Le Guin, ölüm haberini doğrularken bir sebep belirtmedi ancak birkaç ay boyunca sağlığını iyi olmadığı belirtti.

Ursula K. Le Guin, fantastik bilim kurgu tarzındaki kitaplarında  cinsiyetler ve ırkları ters yüz ederek, bunlara bakış açılarını sorgulatan bir yazardı.

ABD'li Ursula Kroeber Le Guin 21 Ekim 1929’da doğmuştu. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilenLe Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştu.

 

İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in eserlerinde ağırlıklı olarak Jung'un, taoizimin, varoluşçuluğun ve Yunan mitolojisinin etkileri görüldü. Yazar, başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok ödülün sahibiydi.

Ursula K. Le Guin’in kitapları 40 dile çevrildi ve dünya çapında milyonlarca sattı.

Guin, 20'den fazla romanına ek olarak bir düzine şiir kitabı, 100'den fazla kısa öykü, yedi adet koleksiyon, 13 kitap ve 5 ciltlik çevirinin de yazarıydı.

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