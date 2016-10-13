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Spor

Ünlü tenisçiye 'kötü oynadın' cezası

Nick Kyrgios'un, Mischa Zverev ile oynadığı maçta, servislerin bir çoğu fileye çarpan ve rakibinin servisini beklemeden oyun alanından çıkarak iskemleye oturmuştu

13 Ekim 2016 20:45

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda yenildiği maçta gösterdiği kötü performans nedeniyle para cezası aldı.

ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından yapılan açıklamada, Şangay'da düzenlenen turnuvanın ikinci turunda, dünya 14 numarası Kyrgios ile 110 numarası Alman Mischa Zverev arasında oynanan maçtaki hareketleri nedeniyle Avustralyalı tenisçiye toplamda 16 bin 500 dolar (51 bin lira) para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Zverev'in 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandığı mücadele Kyrgios'un yeterince iyi performans göstermemesi nedeniyle 10 bin, seyircilerle sözlü münakaşaya girdiği gerekçesiyle 5 bin ve sportmenlik dışı hareketleri için bin 500 dolar ceza aldığı vurgulandı.

Maçta kullandığı servislerin bir çoğu fileye çarpan ve rakibinin servisini beklemeden oyun alanından çıkarak iskemleye oturan 21 yaşındaki tenisçi, seyirci tarafından ıslıklanmıştı.

Avustralyalı tenisçi, ilk turda Sam Querrey'i yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, müsabaka sırasında çok sıkıldığını söylemişti.

Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), son yıllarda yükselen yasa dışı bahisler nedeniyle aralarında Wimbledon ve ABD Açık gibi önemli grand slam turnuvalarının da yer aldığı birçok maçta gizli soruşturma açmıştı.

 

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