Ünlü oyuncu Hekimoğlu dizisine katıldı

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu yeni bölümünde başarılı oyuncu Güven Kıraç’ı ağırlıyor.

Dizinin Salı akşamı ekrana gelecek 10. bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Kıraç, dizide iş insanı Vahap Ergün karakterine hayat verecek.

Güven Kıraç'lı bölümde neler olacak?

Vahap Ergün, 55-60 yaşlarında, azimli, çalışkan, kaybetmeye tahammülü olmayan biridir. Çiftçi olan ailesinde üniversiteyi kazanan ilk kişidir.



Ancak babasının okuması için verdiği parayı bir arkadaşının kurduğu şirkete yatırmayı seçer ve ticarete adımını atar. Vahap ticaretteki büyük başarılarının ardından babasını görmeye gider. Fakat babası onu tanımıyordur. Çünkü alzheimer hastasıdır.

Bunun üzerine Vahap, alzheimer, kanser gibi hastalıkları tedavi etmek için yapılan çalışmalara destek olmak ister ve hastaneye çok büyük bir miktar bağış yapar.

Bunun karşılığında tek bir talebi olur. O da yönetim kurulu başkanı olmak. Vahap’ın gelmesi ile hastanede dengeler değişmiştir. Bu geliş Hekimoğlu ve diğer tüm ekibi nasıl etkileyecektir?