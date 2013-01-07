T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ünlü İtalyan modacı 4 gündür kayıp

Missoni ile eşi Maurizia Castiglioni ve çiftin iki arkadaşının bulunduğu uçak geçtiğimiz Cuma günü Venezuela’nın batısında kayboldu

07 Ocak 2013 11:38

Ünlü İtalyan modacı Vittorio Missoni’yi taşıyan ve dört gün önce ortadan kaybolan uçak hala bulunamadı. Venezuela’da devam eden arama çalışmalarına 385 kişi katıldı.
 
Ünlü Missoni Moda Evi'nin yöneticisi Missoni ile eşi Maurizia Castiglioni ve çiftin iki arkadaşının bulunduğu uçak geçtiğimiz Cuma günü Venezuela’nın batısında kayboldu.

Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada uçağın bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, ünlü İtalyan modacı Vittorio Missoni ile 5 kişiyi taşıyan BN-2 Islander tipi çift motorlu uçağın bulunması için düzenlenen çalışmalara Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, Sahil Güvenlik ve Donanma yetkililerinin de katıldığı, çalışmaların uçak bulunana kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına 1 uçak, 2 helikopter, sahil güvenlik araçları ve 29 dalgıç katıldı. Venezuela hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada Missoni’nin uçağını arama çalışmalarına toplam 385 kişinin katıldığını belirtti.

Uçak, Cuma günü Los Roques Adası'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra radar ekranlarından kaybolmuştu.

ETİKETLER

Vittorio Missoniitalyauçakkazakayıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24