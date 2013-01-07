Ünlü İtalyan modacı 4 gündür kayıp

Ünlü İtalyan modacı Vittorio Missoni’yi taşıyan ve dört gün önce ortadan kaybolan uçak hala bulunamadı. Venezuela’da devam eden arama çalışmalarına 385 kişi katıldı.



Ünlü Missoni Moda Evi'nin yöneticisi Missoni ile eşi Maurizia Castiglioni ve çiftin iki arkadaşının bulunduğu uçak geçtiğimiz Cuma günü Venezuela’nın batısında kayboldu.

Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada uçağın bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, ünlü İtalyan modacı Vittorio Missoni ile 5 kişiyi taşıyan BN-2 Islander tipi çift motorlu uçağın bulunması için düzenlenen çalışmalara Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, Sahil Güvenlik ve Donanma yetkililerinin de katıldığı, çalışmaların uçak bulunana kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına 1 uçak, 2 helikopter, sahil güvenlik araçları ve 29 dalgıç katıldı. Venezuela hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada Missoni’nin uçağını arama çalışmalarına toplam 385 kişinin katıldığını belirtti.

Uçak, Cuma günü Los Roques Adası'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra radar ekranlarından kaybolmuştu.