Ünlü hiphopçu Baby Brown Kemer'de konser verdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - İRAN asıllı ünlü Alman hiphop şarkıcısı Baby Brown, Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde konser verdi.

\'Oriental Poison\' adlı şarkıyla adından söz ettiren hiphop şarkıcısı Baby Brown, Kemer merkezindeki Club Aura\'da konser verdi. Konser öncesinde gece kulübünün go-go dansçı kızları dans gösterileri sundu. Saat 02.00\'de sahneye çıkan Baby Brown, gece kulübündekileri Türkçe selamlayarak, popüler parçası \'Oriental Poison\'u go go dansçıları eşliğinde seslendirdi. Baby Brown, yaklaşık 1 saatlik konseri sırasında dinleyicileriyle sohbet de etti.

Geceye yerli turistlerin yanı sıra, Rus, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus gibi ülkelerden gelen turistler yoğun ilgi gösterdi. Turistler anı ölümsüzleştirmek için bol bol video ve fotoğraf çekerken, Baby Brown\'na da şarkılarında eşlik etti.



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