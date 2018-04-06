T24 LogoT24 Logo
Spor

Ünlü dövüşçü gözaltında!

İrlandalı şampiyon dövüşçüleri taşıyan bir otobüse saldırdı

06 Nisan 2018 16:03

İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor, ABD’de rakip dövüşçüleri taşıyan bir otobüse saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen bir medya gününün ardından Khabib Nurmagomedov, Max Holloway ve Michael Chiesa gibi dövüşçülerin yer aldığı otobüse saldıran McGregor’ın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Yük taşıma aracı fırlatarak otobüsün camını kırdığı saldırı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan McGregor’ın hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Öte yandan, saldırı sonucu otobüste bulunan isimlerden Michael Chiesa’nın yüzünde kesikler meydana geldiği, Ray Borg’un ise gözünden yaralandığı kaydedildi.

 

ETİKETLER

Conor McGregordövüşçüünlübokskick bokskarma dövüş sanatları şampiyonuotobüse saldırdıİrlandalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24