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Dünya
Deutsche Welle

Ünlü atlete 5 yıl hapis cezası

Kız arkadaşını taksirle öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius’a 5 yıl hapis cezası verildi.

21 Ekim 2014 15:05


Hakim Thokozile Masipa 27 yaşındaki ünlü ampute atlete verilen hapis cezasını açıkladı.

Pistorius'a verilen hapis cezası Pretario'daki mahkeme salonunda yüzüne okudu. Cezanın okunması yaklaşık 1 saat sürdü. Cezanın açıklanmasından sonra Pistorius'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Savcılık, Pistorius için 10 yıl hapis cezası istemişti. Pistorius'un avukatları ise müvekkilleri için ev hapsi ve toplum yararına çalışma cezası talep etmişti. İki tarafın da cezayı temyize götürme hakkı bulunuyor.

Oscar Pistorius eylül ayı ortalarında sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

14 Şubat 2013 tarihinde meydana gelen olayda Pistorius banyoda bulunan kız arkadaşını, kapı arkasında olduğu için göremeyerek 4 el ateş ederek öldürmüştü. Pistorius kız arkadaşını öldürme niyeti taşımadığını, eve hırsız girdiği şüphesiyle ateş ettiğini belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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