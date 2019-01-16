T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite öğrencisi genç kız intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi Asena Altıntaş (22), ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi

16 Ocak 2019 22:34

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi Asena Altıntaş (22), ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Adalet Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Asena Altıntaş, ailesiyle yaşadığı evlerinde, odasında iple tavana asılı bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Asena Altıntaş\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen genç kızın cesedi, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ MerkezefendiAsena AltıntaşOlayMahallesiAnkaraSağlık Bilimleri FakültesiGelişimi BölümüAsena AltıntaşailesiyleYakınlarınınAcil ServisPamukkaleHastanesi Adli Tıp MorguOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24