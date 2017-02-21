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Yaşam
Deutsche Welle

UNICEF: 1 milyon 400 bin çocuk aç

UNICEF, dört ülkede yetersiz beslenme nedeniyle 1 milyon 400 bin çocuğun açlıktan ölümle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı. UNICEF Direktörü Anthony Lake, "Hala hayat kurtarabiliriz" dedi.

21 Şubat 2017 15:03

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de yaklaşık 1 milyon 400 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Örgütün verdiği bilgilere göre, iki yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de yaklaşık 462 bin çocuk akut seviyedeki yetersiz beslenme koşulları nedeniyle açlıkla mücadele ediyor. Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle açlıkla mücadele etme oranının 2014 yılına oranla yaklaşık yüzde 200 arttığına dikkat çekildi.

UNICEF tarafından salı günü yapılan açıklamada, açlıktan ölüm tehlikesinin baş gösterdiği dört ülkeden biri olan Nijerya'nın kuzeydoğusunda da 450 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle açlıkla mücadele ettiği belirtildi. İç savaşın hüküm sürdüğü Güney Sudan'da da 270 binin üzerinde çocuğun tehlike altına olduğu, hâlihazırda yaklaşık 185 bin çocuğun açlık çektiği Somali'de ise bu sayının gelecek aylarda 270 bine ulaşabileceği bilgisi verildi.

"Henüz hayat kurtarabilirz"

UNICEF Direktörü Anthony Lake tarafından yapılan açıklamada, "Bir milyondan fazla çocuk için zaman daralıyor" dedi. Lake aynı zamanda "Hala hayat kurtarabiliriz" diyerek insanlığın acil devreye sokulacak eylemlere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Lake, 2011 yılında Afrika Boynuzu'nda yaşanan açlık krizinin tekerrür etmemesi gerektiğini vurguladı.

Örgüt yaptığı açıklamada ayrıca Somali'de insanların büyük bir kuraklıkla karşı karşıya olduğuna da dikkat çekti. UNICEF, Somali'de nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 6 milyon 200 bin kişinin güvenli olmayan gıda ürünleri sorunu yaşadığını ve acil yardıma ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Açlık alarmı verilen Güney Sudan'da Unity eyaletinde 20 bin çocuğun yaşadığı bilgisi verildi. Acil harekete geçilmemesi durumunda Güney Sudan'da ülke genelinde açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan insanların sayısının 4 milyon 900 binden 5 milyon 500 bine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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