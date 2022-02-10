UNESCO: Türkiye, Ayasofya ve Kariye ile ilgili raporunu gönderdi; Dünya Mirası Merkezi değerlendirmeye başladı

UNESCO, Türkiye’nin Ayasofya ve Kariye’nin müze statüsünün değiştirilip ibadete açılmasından yaklaşık bir yıl sonra istediği ‘Türkiye’nin Tarihi Alanları’nın Korunması’ üzerine raporu, son tarih olarak belirlenen 1 Şubat’ta kendilerine gönderdiğini belirtti.

T24’e açıklamada bulunan bir UNESCO yetkilisi, Türkiye’nin yolladığı raporun UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve danışman kurul olarak görev yapan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından inceleneceğini belirtti.

Yetkili, raporun 19-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak bir sonraki Dünya Mirası Komitesi toplantısında yayımlanacağını belirtirken, gerekli görülürse taslak bir kararın da yayımlanacağını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'yi imzalayan 21 ülkenin Dünya Miras Komitesi’ndeki üyelerinin bu doğrultuda tarihi alanlar için alınan koruma önlemlerinin yeterli mi yoksa geliştirilmesi mi gerektiğine dair bir karar vereceği belirtildi.

UNESCO yetkilisi, tarihi bir alanın korunması ile ilgili endişeler Komite’nin gündemine geldiğinde yapının bulunduğu ülkeden böyle bir rapor istenmesinin yaygın bir uygulama olduğunu belirtti.

Türkiye, 1985 yılından beri Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'yı ve hemen ardından Kariye'yi geçen yıl camiye çevirmişti. Her iki kültürel varlık da camiye çevirme kararı öncesinde müze statüsündeydi.