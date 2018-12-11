Ümit Milli Futbol Takımı'nın EURO 2021 rakipleri belli oldu

Milliler, İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile birlikte 3. Grup\'ta yer aldı
İSTANBUL / DHA
Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi UEFA\'nın İsviçre\'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı.
Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu\'nu Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Ümit Milli Takım İdari Sorumlusu Fatih Can Günal temsil etti. Ümit Milli Takımımız, kura çekimi sonucunda İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile birlikte 3. Grup\'ta yer aldı.
GRUPLAR ŞÖYLE
Grup 1: İtalya, İsveç, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Lüksemburg
Grup 2: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbaycan, Lihtenştayn
Grup 3: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra
Grup 4: Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino
Grup 5: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya
Grup 6: İspanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları
Grup 7: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Cebelitarık
Grup 8: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta
Grup 9: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova