Ümit Milli Futbol Takımı'nın EURO 2021 rakipleri belli oldu

Milliler, İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile birlikte 3. Grup\'ta yer aldı

İSTANBUL / DHA

Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi UEFA\'nın İsviçre\'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu\'nu Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Ümit Milli Takım İdari Sorumlusu Fatih Can Günal temsil etti. Ümit Milli Takımımız, kura çekimi sonucunda İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile birlikte 3. Grup\'ta yer aldı.

GRUPLAR ŞÖYLE

Grup 1: İtalya, İsveç, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Lüksemburg

Grup 2: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbaycan, Lihtenştayn

Grup 3: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra

Grup 4: Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino

Grup 5: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya

Grup 6: İspanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları

Grup 7: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Cebelitarık

Grup 8: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta

Grup 9: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova

