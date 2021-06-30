Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

Menemenspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Ümit Karan, İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’u çalıştıran Teknik Direktör Ümit Karan, 3. Lig’de mücadele eden İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Ümit Karan ile anlaşıldığını sosyal medya hesabından duyuran İskenderunspor “Yeni teknik direktörümüz Ümit Karan. Takımımız, Teknik Direktörlük görevine Sayın Ümit Karan'ı getirmiştir” ifadelerine yer verildi. Ümit Karan ile üç yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.