T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

30 Haziran 2021 15:00

Menemenspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Ümit Karan, İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’u çalıştıran Teknik Direktör Ümit Karan, 3. Lig’de mücadele eden İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Ümit Karan ile anlaşıldığını sosyal medya hesabından duyuran İskenderunspor “Yeni teknik direktörümüz Ümit Karan. Takımımız, Teknik Direktörlük görevine Sayın Ümit Karan'ı getirmiştir” ifadelerine yer verildi. Ümit Karan ile üç yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

ümitkaranınyenitakımıbellolduiskenderunspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24