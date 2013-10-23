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Umberto Eco: 'Gezi'de polis şiddeti çok korkunçtu

Umberto Eco: İstanbul benim en iyi bildiğim dünya şehirlerinden birisi. Oradaki tüm gelişmeleri medyadan ve dostlarım aracılığıyla takip ediyorum

23 Ekim 2013 17:03

Umberto Eco, “Gezi Parkı olaylarındaki dehşet verici polis şiddetini TV kanallarından izledim. Polis şiddeti çok korkunçtu. Tek kelimeyle dehşetti. Aşırı bir şiddet uygulandı” dedi.

İtalyan tarihçi, filozof, Orta Çağ uzmanı ve edebiyatçı Umberto Eco, Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde “Hafıza Kaybına Karşı” başlıklı bir konferans verdi.

Nisan ayında İstanbul’da Orhan Pamuk ile birlikte bir konferansa katılan Eco, Hürriyet’ten Razi Canikligil’in, “Yakında yeni bir İstanbul programınız olacak mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İstanbul’a Taksim olayları öncesinde gitmiştim. Daha sonra dehşet verici polis şiddetini TV kanallarından izledim. Polis şiddeti çok korkunçtu. Tek kelimeyle dehşetti. Aşırı bir şiddet uygulandı. Yeniden İstanbul’a gelmek için önümde 20 yıl daha var. Çünkü 100 yaşıma 20 yıl kaldı. İstanbul benim en iyi bildiğim dünya şehirlerinden birisi. Oradaki tüm gelişmeleri medyadan ve dostlarım aracılığıyla takip ediyorum."

 

Hitler, Napolyon okusaydı…

 

Eco, BM’de yaptığı konuşmada ise birçok liderin tarihi iyi bilmediğini belirterek “Eğer Hitler, Napolyon üzerine bir şeyler okumuş olsaydı, ordusunun kış ortasında Rusya’ya girmesinin büyük bir felaket olacağını anlardı. Ve Bush, İngilizlerin ve Rusya’nın Afganistan’da savaş kazanmaya çalışmaları ile ilgili belgeleri okusaydı, o zorlu coğrafyanın kolayca kontrol edilemeyeceğini öğrenirdi” dedi.

 

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