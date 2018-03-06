‘Uluslararası Vicdan Konvoyu'na Bağcılar'dan 45 kadın katıldı

İSTANBUL, (DHA) - SURİYE’DE 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen ve işkence gören kadınların özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan Uluslararası Vicdan Konvoyu’na Bağcılar’dan aralarında Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi üyelerinin de bulunduğu 45 kadın katıldı. Eylemin sembolü olan oyalı yazmaları takıp otobüse binen aktivistleri, çocukları ve eşleri el sallayarak uğurladı.

55 ülkeden sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, Suriye\'de 7 yıldır devam eden savaşta zindanlarda işkencelere maruz kalan 13 binden fazla kadın için harekete geçti. Kötü muamele altındaki Suriyeli kadınlara özgürlük çağrısı yapan ve sayıları 7 bini bulan aktivist kadınlar, seslerini duyurmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel bir etkinlik gerçekleştirmek için harekete geçti. Dünyanın dört bir yanından kadınların oluşturduğu \'Vicdan Konvoyu\'na Bağcılar ilçe sakinleri de destek veriyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi, İHH Bağcılar Şubesi ve Bağcılar Ev Hanımları Derneği üyesi 45 kadın hazırlıklarını tamamladı.

“ASKERLERE HEDİYE VE MEKTUP GÖTÜRDÜLER”

Sabah erken saatlerde Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi önünde toplanan aktivistler, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler için hazırladıkları hediye paketlerini yanlarına aldı. Bere, çorap, çamaşır, kazak bulunan paketlerde askerlere yazılmış mektuplar da yer alıyor. Otobüsle yola çıkan kadınları kendilerini son ana kadar yalnız bırakmayan eşleri ve çocukları uğurladı. Eşler, kadınların arkasından “Allah yolunuzu açık etsin” deyip el salladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Hatay’da buluşacak olan “Vicdan Konvoyu” aktivistleri, Suriye\'de kadınlara uygulanan insanlık dışı muameleyi protesto etmek ve dünya gündemine taşımak için sınırdaki tellere oyalı yemeni bağlayacak.

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