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Spor

Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası başladı

ANTALYA,(DHA) Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, 10 farklı ülkeden 1900'ün üzerinde sporcu ile bugün Antalya Spor Salonu'nda oynanan flöre müsabakalarıyla başladı

15 Nisan 2018 02:54

ANTALYA,(DHA)

Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, 10 farklı ülkeden 1900\'ün üzerinde sporcu ile bugün Antalya Spor Salonu\'nda oynanan flöre müsabakalarıyla başladı. Uluslararası Çocuk Kupası\'nda yarın minikler flöre müsabakaları oynanacak. Organizasyona Türkiye\'den 1834 sporcu katılım gösterdi.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber takdim etti.
Uluslararası Çocuk Kupası\'nda ilk gün oynanan Süper minik erkekler ve kızlar flöre müsabakalarında dereceye giren isimler şu şekilde:
- Süper Minik Kızlar Flöre-
1. Elif Yalçın (Mersin Eskrim Spor Kulübü)
2. Begüm Şahabettinoğlu (Ankara Çankaya Eskrim Spor Kulübü)
3. Ece Erpek (Muğla Fethiye Eskrim Spor Kulübü)
4. Rüya Gökkan (İstanbul TED Spor Kulübü)
5. İlayda Bengisu Güler (Adıyaman Gölbaşı Anadolu Lisesi Spor Kulübü)
6. Defne Okçuoğlu (İstanbul Altınyurt Spor Kulübü)
7. Alara Atmaca (Balıkesir ferdi)
8. Miray Güneş Özdemir (İstanbul TED Spor Kulübü)
- Süper Minik Erkekler Flöre -
1. German Trofimov (Rusya)
2. Halim Yiğit Ünver (Balıkesir ferdi)
3. Amir Fakhredinov (Rusya)
4. Kıvanç Kırtay (Balıkesir ferdi)
5. Erin Yalçın (Ankara Eskrim Spor Kulübü)
6. Berk Kıran (Ankara Eskrim Spor Kulübü)
7. Efe Donbaş (Muğla ferdi)
8. Amir Skahkhutdinov (Rusya)

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