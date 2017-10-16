Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 18\'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenecek festivalin sanat yönetmenliğini orkestra şefi Gürer Aykal üstlendi. Her yıl sanatseverler tarafından heyecanla beklenen müzik festival, klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni ağırlayacak. Festivalde bu yıl dünyaca ünlü şefler Leonard Slatkin ve Hakan Şensoy\'un yanı sıra İspanyol Flamenko Piyanisti Manolo Carrasco, 12 adet Türk-Osmanlı Rapsodisi bestesi bulunan Stéphane Blet, Türk piyanistler Cem Esen, Cemil Yener Gökbudak ve Emre Elivar, İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos, çellist Çağ Erçağ, gitar virtüözü Nurkan Renda, \'İspanyol Diva\' Luz Casal, Dünyaca ünlü Türk piyano solistleri Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı pek çok sanatçı yer alacak.

MÜZİĞİN KALBİ ANTALYA\'DA ATACAK

Türkiye\'nin en önemli orkestralarından biri olan \'Antalya Devlet Senfoni Orkestrası\' ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali\'nin orkestrası olarak kurulan \'Akdeniz Filarmoni Orkestrası\', festival boyunca Antalya Kültür Merkezi\'nde (AKM) solistlere eşlik edecek. Orkestra, şefler Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy tarafından yönetilecek.

AKM gerçekleşecek müzik festivali 1 Kasım\' da Manolo Carrasco konseri ile başlayacak.

Gürer Aykal\'ın 4 Kasım\'da yöneteceği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte piyanist ve besteci Stéphane Blet konseriyle devam edecek. 8 Kasım\'da her yıl geleneksel olarak \'Kamuran Gündemir Anısına\' düzenlenen resitalde genç piyanist Cem Esen, 10 Kasım\'da Gürer Aykal\'ın yöneteceği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Cumhuriyet bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin\'in eserlerinin çalınacağı konserde piyanist Emre Elivar, 15 Kasım\'da Türkiye\'nin \'Genç Yetenekleri\'nin izleyicisiyle buluştuğu resitalde Cemil Yener Gökbudak, 17 Kasım\'da Flamenko Caz türünde Ariadna Castellanos, 22 Kasım\'da Hakan Şensoy yönetiminde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde Çağ Erçağ (Viyolonsel) & Nurkan Renda (Gitar), 26 Kasım\'da \'Romantizmin Tutkulu Sesi\' Luz Casal, 29 Kasım\'da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası müzikseverlerle buluşacak.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık\'ta şef Leonard Slatkin\'in yöneteceği, Güher & Süher Pekinel piyano ikilisinin vereceği konserlerle son bulacak.

Festival boyunca 468 müzisyen sanatseverlerin huzuruna çıkacak.

FOTOĞRAFLI