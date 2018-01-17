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Uludağ sömestir tatiline hazır

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ'da sömestir tatili için otellerde hazırlık tamamlandı

17 Ocak 2018 14:03

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ\'da sömestir tatili için otellerde hazırlık tamamlandı. Sömestir tatiline günler kala başlayan kar yağışı da işletmecileri ve tatilcileri sevindirdi.
Türkiye\'nin ’Beyaz Cenneti’ olarak adlandırılan Uludağ’da yoğun kar yağışı, sömestir tatili için hazırlık yapan otelcileri sevindirdi. Uludağ’daki meteoroloji istasyonu tarafından yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirlendi. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Sömestir tatiline günler kala otel rezarvosyonlarında ilk hafta için doluluk yüzde 100\'e ulaştı. Sömestir programları hakkında bilgiler veren Ağaoğlu My Mountain Hotel Satış Sorumlusu Ayşegül Aka, şöyle dedi:
\"Sömestir; Uludağ\'da çok yoğun geçen bir periyot. Biz 1 ve 2\'nci dönem olarak programlarımızı ayırdık. Bu programlarda da pazardan perşembeye hafta içi; perşembeden pazara hafta sonu şeklinde 2 paket program hazırladık. İlk hafta için şu an rezervasyonlarımız tamamen doldu. 2\'nci hafta içinde yüzde 80 civarı doluluk oranına ulaştık.\"
Türk konukların ağırlıklı olduğunu belirten Aka, Arap turistlerden de yoğun ilgi gördüklerini belirterek, \"Rezervasyonlar daha çok Türk misafir ağırlıklı oluyor. Tabii yabancı misafirlerimiz de geliyor. Özellikle on-line kanallardan Arap misafirlerimizden çok fazla talep alıyoruz. Sömestir süresince fiyatlarımız kişi başı gecelik 500- 550 lira arasında. Bu fiyatlar hafta sonu ve hafta içi değişiklik gösterebiliyor. Sömestir için etkinlikler daha çok kayak ağırlıklı olarak planlandı. Hafta sonları ekstradan canlı müzik programlarımız var. Özellikle Uludağ çocukların kayak öğrenmeleri açısından çok önemli bir tatil merkezi; çocuklar kayak derslerini grup halinde ya da bireysel olarak alabiliyorlar\" dedi.
Uludağ\'da günübirlik tatil için gün boyu kullanılabilecek kayak kıyafeti ve kayak takımı 70, günlük teleski ücreti 120 ve kayak bilmeyenler için saatlik bireysel kayak eğitimi 200 liraya alınabiliyor. Uludağ\'ın yüksek noktalarına telesiyej kullanarak çıkmak isteyenler gidiş dönüş 20 TL ücret ödüyor. Ayrıca 2018 yılında gidiş- dönüş teleferik biletler tam 38, öğrenci 27 liradan satışa sunuldu. Uludağ\'da konaklama maliyetleri ise sömestir tatilini kapsayan günlerde gecelik kişi başı hafta içi ortalama 600, hafta sonu ortalama 1200 lira oldu. Bazı otellerdeki hafta içi ve sonunu kapsayan 5-7 günlük paket programlarda ise gecelik ortalama kişi başı 1000 liradan rezervasyon yapılabiliyor.
Uludağ\'da bu sene geçen seneye oranla talebin arttığını belirten Aka, şunları ekledi:
\"Geçen seneye kıyasla bu sene ciddi talep artışı var. Örneğin geçen sene bu tarihlerde Şubat ayı için yüzde 70\'lerde olan doluluk bu sene yüzde 80\'lere kadar ulaştı. Sömestir için hava durumu beklentimiz gayet iyi. Şu anda zaten kuvvetli bir kar yağışı devam ediyor. Tüm pisler açık. Sömestir tatilinde kar durumunun da çok iyi olacağını düşünüyoruz.\"

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