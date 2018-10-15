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Ulaştırma Bakanlığı, iki yılda ağırlama ve tören programlarına 572 bin 673 lira harcamış

CHP'li Tanrıkulu, Bakanlığı soru önergesi vermişti

15 Ekim 2018 10:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1 Ağustos 2018 tarihinde verdiği soru önergesine yanıt verdi. Bakan Mehmet Cahit Turhan kendisine yöneltilen, “2016 – 2018 yılları arasında gerçekleşen temsil ağırlama ve tören harcamaları ne kadardır?” sorusuna, "2 yılda 572 bin 673 TL harcama yapıldı" diyerek yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Gelişme Başkanlığı, Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine 5 Ekim 2018 tarihinde cevap verdi. 

Bakanlık verilerine göre temsil, ağırlama, tören ve tanıtım harcamalarına 2016 – 2018 yılları arasında yani 2 yılda 572 bin 673 TL harcama yapıldı.

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