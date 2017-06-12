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Dünya
Deutsche Welle

Ukraynalılara vizesiz AB kapısı açıldı

Ukraynalılar 11 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etmeye başladı. Devlet Başkanı Poroşenko bu gelişmeyi "Ukrayna’nın Rus İmparatorluğu'ndan nihai ayrılışı" olarak niteledi.

12 Haziran 2017 13:56

Ukraynalılar, Avrupa Birliği ülkelerine artık vizesiz seyahat edebiliyorlar. AB’nin bir süre önce Ukrayna vatandaşlarına tanıdığı vize serbestisi, 11 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Pazar günü binlerce Ukraynalı AB sınırındaki ülkelere ve Varşova, Budapeşte ve Frankfurt gibi AB havaalanlarına akın etti. Ukrayna’nın batısından eşi ile birlikte Polonya’ya geçen Uljana Golosjak "Yaklaşık 10 yıldır ilk kez yurt dışına çıkıyorum ve vizesiz yurtdışına çıkmak harika bir duygu" diyerek duygularını aktardı.

Poroşenko: 11 Haziran tarihi bir gün

Slovakya sınırında mevkidaşı Andrej Kiska ile AB’nin kapısını sembolik olarak açan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko "11 Haziran ülkemizin Rus İmparatorluğu'ndan nihai ayrılışı ve Avrupa uluslarının ailesine geri dönüşü olarak tarihe geçecek" diye konuştu. Poroşenko, "Bunun için uzun yıllar bekledik" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de bir video mesajı yayınlayarak "Bugün, Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan insanlar arasındaki bariyerleri indiriyoruz" diye konuştu. Ukrayna hükümetinin halkın talep ettiği reformları yerine getirdiğini belirten Mogherini, AB’nin de bunun karşılığında vaat ettiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

AB'de 90 gün kalabilecekler

Ukrayna vatandaşlarına AB’ye seyahatlerde vize mecburiyetinin kaldırılması, AB üyesi ülkeler tarafından yaklaşık bir ay önce onaylanmıştı. Ukraynalılar AB ülkelerinde 90 gün kalabilecekler. Uygulama iş ve turistik seyahatler ile aile ziyaretlerini de kapsıyor. Seyahat edeceklerin parmak izlerinin kayıtlı olduğu biyometrik bir pasaporta ihtiyaçları var. Uygulama AB ülkelerinde bir çalışma iznini kapsamıyor.

Vize muafiyeti, bu alanda farklı siyasi kuralların uygulandığı Büyük Britanya ve İrlanda dışındaki AB ülkeleri için geçerli olacak. Ukrayna vatandaşları İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein gibi AB üyesi olmayan ülkelerde de vizesiz 90 gün kalabilecekler.

AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkelerin sayısı şubat ayında Gürcistan'ın da dahil edilmesiyle 50'yi aştı. Türkiye ve Kosova'nın vizenin kaldırılması için yaptıkları teklif gerekli şartların oluşmadığı gerekçesiyle AB tarafından kabul edilmemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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