Ukrayna'da halk temkinli



Ukrayna'nın başkenti Kiev’de hemen hemen hiç kimse ateşkesin uzun süreli olacağına inanmıyor. Bölgede savaşan Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler ile Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ağır silahlarını çekme işleminin aslında yarın tamamlanması gerekiyor. Ancak tarafların ek zamana ihtiyacı olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrılıkçıların ateşkes sınırı boyunca üç noktaya saldırısı sonucu geçen Cuma günü üç Ukrayna askeri öldü. Halk gelişmeleri kuşkuyla izliyor.

'Geçmişte de ateşkes sık sık ihlal etdilmişti'

Yulya Gonçerova’nın telefonları susmak bilmiyor. Telefonun öbür ucunda ya Ukrayna ordusundan subaylar, ya da cephede gönüllü savaşanlar kendilerine yardım malzemesi sevkiyatı yapılmasını rica ediyorlar. Ordu, cephedeki ihtiyaçları karşılamaya yetişemediğinden, “Narodni Tyl” / Halka Destek adlı dernekte çalışan gönüllüler cephedekilerin ihtiyaçlarını sevk etmeye çalışıyor. Gonçerova cephedeki seyyar eczaneden ve ilaçlardan sorumlu.

Doğu Ukrayna’da silahların büyük ölçüde sustuğu bildiriliyor. Gönüllülerin ise kazandıkları bu süreyi ellerindeki stokları yeniden doldurmakla geçirdikleri anlatılıyor. Kimsenin ateşkesin uzun vadeli olacağına ihtimal vermediği de belirtiliyor. Gonçerova, geçmişte ateşkeslerin sık sık ihlal edildiğini hatırlatarak şunları söylüyor: “Üzerinde varılan anlaşmalar gerçekten hayata geçirilecek olsa ben bundan yanayım. Ama şimdiye kadar ateşkesler hep daha fazla ölümlere ve daha büyük toprak kayıplarına yolaçtı.”

Birkaç metre ileride Tetyana Sergiy bir kutuya etiket yapıştırmakla meşgul. Doğuya gidecek olan bu kutunun yolda hiçbir şekilde kaybolmaması gerektiğini hatırlatıyor. Kiev’in merkezindeki küçük bir depoda cepheye ayakkabı ve termo giysiler, üniformalar, uyku tulumları, seyyar eczaneler, şampuan, diş fırçası paketleniyor. Tetyana, “Dışarıdaki otomobil lastiklerinin de cepheye gitmesi gerekiyor, Ukrayna ordusunun en çok gereksinim duyduğu şey bu” diye anlatıyor. Tetyana savaş öncesinde bir takı firmasında manejer olarak çalışıyormuş. Çok yakın bir zamanda normal hayata dönüş yapabileceğine o da inanmıyor.

Metro ile internet gazetesi “Ukrainska Prawda” /Ukrayna Gerçeği’nin yazı işleri bürosuna gidiliyor. Kiev metrosunun duvarlarında ülkenin bayrağındaki mavi-beyaz renklerle kaplı, Ukraynaca ve Rusça yazılmış “Birleşik Ülke” yazısı dikkat çekiyor. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in geçen hafta söylediği gibi, Ukrayna'da birleşmenin gerçekleşmesi için onlarca yıla ihtiyaç bulunduğunun altı çiziliyor.

'Sık sık çatışmalar yaşanacaktır'

İnternet gazetesinin genel yayın müdürü Sevgil Musayeva-Borovik de Minsk anlaşmasına fazla güven duymayanlardan. Musayeva-Borovik, Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Minsk anlaşmasına ağırlıklarını koyduklarını, anlaşmanın başarısızlığa uğramaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyor. Ama yine de ateşkesin kalıcı olacağı konusunda kuşkulu: “Bu süre içinde daha az ateş açılacaktır, ama yine de sık sık çatışmalar olacaktır.”

'Rusya sürekli sorun yaratarak halkın ümitlerinin kaybolmasını istiyor'

Ukraynalı gazeteci, Moskova ile ayrılıkçı güçlerin Doğu Ukrayna'da izledikleri siyasetin zaten baştan bu yana pek öngörülebilir olmadığına değiniyor ve gazetelerinin şu sırada Donetsk ve Lugansk'taki duruma ilişkin daha yoğun yayın yapmaya çalıştığını anlatıyor. Bu anlaşmazlığın daha uzun süre Ukrayna'ya damgasını vuracağını da belirten internet gazetesi genel yayın müdürü Sevgil Musayeva-Borovik şunları da sözlerine ekliyor: “Rusya'nın hedefi apaçık ortada: Ukrayna'ya sürekli sorunlar yaratarak, halkın durumunun düzeleceğine olan ümidini kaybetmesini istiyor.”

Şimdi de liman kenti Mariupol mü hedefte?

Kiev'de halk Debaltseve'den sonra şimdi de liman kenti Mariupol'ün ayrılıkçı güçlerin eline düşmesinden endişe ediyor. Ayrılıkçı güçlerin ateşkes sınırı üzerinden üç farklı noktaya saldırdıkları ve üç Ukraynalı askeri öldürdükleri bildiriliyor. Bu son saldırıların da ayrılıkçıların ateşkese uyma gibi bir sorunu olmadığına yeni bir örnek oluşturduğu belirtiliyor.