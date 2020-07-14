İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın, Trabzonspor forması giyen kaleci Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.



NTV Spor'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.



Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

5 yıllık sözleşme

Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak. Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi, 5 yıllık.

Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.