UEFA ve CONMEBOL, "Maradona Kupası" için harekete geçti

UEFA ve CONMEBOL, şampiyon İtalya ve Arjantin ile başlayacak "Maradona Kupası" için görüşme halinde.

İtalya ve Arjantin, Maradona Kupası olarak adlandırılacak yeni bir organizasyonda yarışan ilk takım olarak tarihe geçebilirler.

UEFA ve CONMEBOL arasında Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getirecek özel maç için görüşmelerini sürdürüyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, maç Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak ve geçen yıl vefat eden futbol efsanesinin anısına yapılacak.

Maradona'nın adı, karşılaşmanın kazananlarına verilecek kupaya da verilecek.

Organizasyonun kesin detayları henüz teyit edilmezken, tarafları bir araya getirecek mücadele Maradona'ya bir defalık bir saygı mı yoksa Avrupa Şampiyonası ve Copa America kazananlarını içeren sürekli bir etkinlik başlangıcı mı olacağı merak konusu. (NTV Spor)