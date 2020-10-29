UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.
G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede Juventus, Barcelona'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.
Manchester United, 3 puanı 5 golle aldı.
Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakipleri Manchester United ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4
(37' Hudson-Odoi, 76' Werner pen, 79' Ziyech, 90' Pulisic)
Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0
(55' De Jong)
F Grubu:
Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1
(42' Hans Vanaken (pen) - 14' Joaquin Correa)
Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0
(78' Jadon Sancho (pen), 90+1' Erling Haland)
G Grubu:
Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
(59' Tokmac Ngueni, 90' Franck Boli - 28' Viktor Tsihankov (pen), 41' Carlos de Pena)
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2
(14' Ousmane Dembele, 90+1' Lionel Messi)
H Grubu:
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2
(64' ve 79' Moise Kean)
Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0
(21' Mason Greenwood, 74', 78', 90+2' Marcus Rasford, 87' Anthony Martial (pen)