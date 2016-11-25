UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanının dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesiyle haftanın en iyi 11'i de belli oldu.



Fenerbahçe'nin evinde Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ı 2-0 mağlup ettiği maçta savunmada başarılı işler çıkaran Martin Skrtel, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Sarı-lacivertlilerle aynı grupta yer alan Manchester United'ın evinde Hollanda ekibi Feynoord'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asist ile mücadele eden İngiliz oyuncu Rooney de en iyi 11'de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i

Ruffier (AS Saint-Etienne)

Srna (Shakhtar Donetsk)

Martin Skrtel (Fenerbahçe)

Costa (Sparta Prag)

Van de Beek (Ajax)

Fortounis (Olympiacos)

Tielemans (Anderlecht)

Konoplyanka (Schalke 04)

Dzeko (Roma)

Aduriz (Athletic Bilbao)

Rooney (Manchester United)