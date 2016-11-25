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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

5. haftanın en iyi 11'inde Fenerbahçeli Martin Skrtel da yer aldı

25 Kasım 2016 15:01

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanının dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesiyle haftanın en iyi 11'i de belli oldu.

Fenerbahçe'nin evinde Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ı 2-0 mağlup ettiği maçta savunmada başarılı işler çıkaran Martin Skrtel, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Sarı-lacivertlilerle aynı grupta yer alan Manchester United'ın evinde Hollanda ekibi Feynoord'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asist ile mücadele eden İngiliz oyuncu Rooney de en iyi 11'de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i

 

Ruffier (AS Saint-Etienne)
Srna (Shakhtar Donetsk)
Martin Skrtel (Fenerbahçe)
Costa (Sparta Prag)
Van de Beek (Ajax)
Fortounis (Olympiacos)
Tielemans (Anderlecht)
Konoplyanka (Schalke 04)
Dzeko (Roma)
Aduriz (Athletic Bilbao)
Rooney (Manchester United)

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