Ücretsiz 'Tiyatro Festivali' başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve gelenekselleşen Tiyatro Festivali, 14. yılında tiyatroseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

5 - 18 Ağustos tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunların davetiyeleri, her gün saat 16.00’dan itibaren Özgürlük Parkı A Kapısı girişinde bulunan Açık Hava Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.

14. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin programı şu şekilde:

5 Ağustos – 'Ben Eskiden Küçüktüm' (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)

6 Ağustos – 'Fü' (İkinci Kat Gösteri Sanatları)

7 Ağustos – 'Anlatılan Senin Hikâyendir' (Tiyatro İstanbul)

8 Ağustos – 'Ölü Ozanlar Derneği' (Tiyatro Kedi)

9 Ağustos – 'Yalınayak Müzikhol' (Altıdan Sonra Tiyatro)

10 Ağustos – 'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' (Nilgün Belgün Tiyatrosu)

11 Ağustos – 'Polisler' (Sahne 3 / 3mota Oyuncuları Ümit Çırak)

12 Ağustos – 'Temizlik İşleri' (Taşra Kabare)

13 Ağustos – 'Üç Nokta' (Tiyatro Ak’la Kara)

14 Ağustos – 'Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i' (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu)

15 Ağustos – 'Ne Âlâ Temaşa' (Doğaçlama Kabare)

16 Ağustos – 'Uşak, Kral ve Ötekiler' (Bo Sahne)

17 Ağustos – 'Sadece Diktatör' (Emek Sahnesi)

18 Ağustos – 'Marko Paşa Müzikali' (Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu)