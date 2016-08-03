Ücretsiz 'Tiyatro Festivali' başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve gelenekselleşen Tiyatro Festivali, 14. yılında tiyatroseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
5 - 18 Ağustos tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunların davetiyeleri, her gün saat 16.00’dan itibaren Özgürlük Parkı A Kapısı girişinde bulunan Açık Hava Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.
14. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin programı şu şekilde:
5 Ağustos – 'Ben Eskiden Küçüktüm' (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)
6 Ağustos – 'Fü' (İkinci Kat Gösteri Sanatları)
7 Ağustos – 'Anlatılan Senin Hikâyendir' (Tiyatro İstanbul)
8 Ağustos – 'Ölü Ozanlar Derneği' (Tiyatro Kedi)
9 Ağustos – 'Yalınayak Müzikhol' (Altıdan Sonra Tiyatro)
10 Ağustos – 'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' (Nilgün Belgün Tiyatrosu)
11 Ağustos – 'Polisler' (Sahne 3 / 3mota Oyuncuları Ümit Çırak)
12 Ağustos – 'Temizlik İşleri' (Taşra Kabare)
13 Ağustos – 'Üç Nokta' (Tiyatro Ak’la Kara)
14 Ağustos – 'Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i' (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu)
15 Ağustos – 'Ne Âlâ Temaşa' (Doğaçlama Kabare)
16 Ağustos – 'Uşak, Kral ve Ötekiler' (Bo Sahne)
17 Ağustos – 'Sadece Diktatör' (Emek Sahnesi)
18 Ağustos – 'Marko Paşa Müzikali' (Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu)