 UÇAKLARA DE-İCİNG İŞLEMİ YAPILIYOR

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı\'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing (alkol-glikoz banyosu) işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçaklara \'De-Icing\' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı \'De-Icing\' adı verilen alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Kar yağışı hava trafiğini de etkilemezken seferler normal olarak sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Uçaklara De-Icing uygulanması

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