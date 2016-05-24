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Deutsche Welle

'Uçak havada infilak etmiş olabilir'

Akdenize düşen Mısır yolcu uçağını arama çalışmaları devam ediyor. Uçakta patlama meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kara kutular ise henüz bulunamadı.

24 Mayıs 2016 18:46


Akdeniz'e düşen Egyptair Hava Yolları’na ait yolcu uçağının havada infilak etmiş olma ihtimali artıyor. Araştırmalara katılan uzmanlar tarafından suda bulunan ceset parçalarındaki izlerden elde edilen ipuçlarının patlamaya işaret ettiği açıklandı. Araştırma komisyonunun yaptığı açıklamada, adli tıp laboratuarındaki incelemeleri tamamlanan ceset parçacıklarında suya çarpış şiddetiyle ya da daha sonra meydana gelmiş yaralanma izine rastlanmadığı belirtildi. Uzmanlar bunun, yolcu uçağının havada parçalanmış olması ihtimalini arttırdığını belirttiler.

MS804 sefer sayılı Egyptair uçağı bir hafta önce Paris – Kahire seferini yapmaktayken Akdeniz'in doğusunda radardan kaybolmuş ve daha sonra uçağın denize düştüğü açıklanmıştı. Uçağın düşüş nedeni anlaşılamadı. Uçağın düşmesinden hemen önce kabinde duman alarmı verildiği tespit edilebilmişti.

Uçağın düşüş nedeninin saptanmasında önem taşıyan kara kutular henüz bulunamadı. Mısır deniz kuvvetlerinin Fransa'nın desteğiyle Mısır sahillerinde başlattığı arama çalışmaları devam ediyor. Taranan alanın 74 kilometre kare genişliğinde ve yer yer 3 bin metre derinlikte olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Araştırma komisyonu kazazedelerin kimlik tespiti için bulunan ceset parçacıklarına DNA testi yapıldığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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