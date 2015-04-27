Üç yıldır aynı kıyafeti giyiyor

ABD magazin basını dünya devi Saatchi&Saatchi reklam ajansının art direktörlerinden Matilda Kahl'ın kıyafet seçimini konuşuyor. Kahl, son üç yıldır işe aynı kıyafetle gidiyor.

“Zamanımı ve enerjimi kıyafetlere harcamak istemedim” diyen Matilda Kahl, her sabah hazırlanırken işe geç kalma stresi yaşamaktan, giydiklerinin o günkü toplantılara uygun olup olmadığını düşünmekten bıkıp radikal bir karar almış.

Harper’s Bazaar dergisine Nisan ayında yazdığı makalenin ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Kahl’ın kararı son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor.

’Baskı hissetmek istemedim’

Katıldığı bir toplantıda erkek çalışanların hiçbir zaman kıyafet seçme stresi yaşamadığını fark eden Kahl, o günden sonra işe her gün aynı kıyafetle gitme kararı almış. Çalıştığı günlerde yeteri kadar yaratıcı iş üretmesi gerektiğini anlatan Kahl “Bir de giydiklerimle yaratıcı olmak için baskı hissetmek istemedim” diyor.

‘Aynı bluzdan 15, aynı pantolondan ise 6 tane var’

Aynı bluzdan 15 tane, aynı pantolondan ise 6 tane alan Kahl 3 yıldır ‘üniformasını’ üzerinden çıkarmıyor.