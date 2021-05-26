Üç İstanbul kulübü Fortounis için devrede

Yunanistan Ligi temsilcilerinden Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede oldukları iddia edildi.

Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre oyuncunun menajerliğini yapan Paul Koutsoliakos, transfer görüşmeleri adına İstanbul'da.

Haberde, Fortounis için en istekli Türk takımının Beşiktaş olduğunun da detayı verildi. Bu sezon Olympiakos formasıyla toplam 46 maça çıkan Fourtounis; 9 gol, 13 asistlik bir performans gösterdi.



28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 54 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nın formasıyla da 9 gol kaydetti.