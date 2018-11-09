U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazır

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -

U23 Dünya Güreş Şampiyonası, 12-18 Kasım tarihleri arasında Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenecek. Şampiyonanın hazırlıklarını sonlandıran millilerde hedef ilk üç arasında yer almak.

Yarın şampiyonanın yapılacağı Romanya\'ya gidecek olan U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı\'nda teknik direktör Salih Bora, \"Hedefimiz dünya şampiyonasında ilk üçe girerek takım halinde kupa kaldırmak\" dedi.

Geçen yıl Polonya\'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şmmpiyonasında 2 altın ve 2 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Salih Bora, \"Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanmıştık. Takım sıralamasında Rusya\'nın ardından ikinci olmuştuk. Dünya şampiyonası için oldukça yoğun bir antrenman dönemini geride bıraktık. Şu anda takım olarak hazırız. Hedefimiz dünya şampiyonasında da ilk üçe girerek takım halinde kupa kaldırmak\" diye konuştu.

Kadroda çok yetenekli sporcuların yer aldığının altını çizen Bora, \" U23 takımına büyük önem veriyoruz. Şu an kadromuzda dünya şampiyonu olacak çok yetenekli isimlerimiz var. Bizim amacımız U23 takımından A takıma yetenekli isimleri kazandırıp olimpiyat şampiyonları çıkartmak\" şeklinde konuştu.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası Greko-Romen stilde Türkiye\'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

55kg Doğuş Ayazcı

60kg Kerem Kamal

63kg Onur Atalay

67kg Murat Fırat

72kg Cengiz Arslan

77kg Fatih Cengiz

82kg Burhan Akbudak

87kg Ali Cengiz.

97kg Süleyman Erbay

130kg Osman Yıldırım