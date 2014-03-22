Twitter'dan sonra sıra Youtube'da mı?

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Twitter’ın ardından YouTube’da da bazı içeriklerin kaldırılmasını sağlamak için harekete geçti.YouTube’un sahibi olan Google şirketi, bu talebi reddetti.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre, Türkiye hükümeti yolsuzlukla ilgili videoların kaldırılması için Google’a yakın zamanda başvuruda bulundu. Google ise ‘taleplerin yasal olarak geçersiz olduğu‘ gerekçesiyle içeriği kaldırmayı reddetti.

Gazete Google’un bu yanıtını, ‘Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya üzerindeki baskısına karşı direnişin son işareti’ olarak niteledi. Ancak Wall Street Journal, Google’un ret yanıtının ardından ‘hükümetin Twitter gibi YouTube’u da kapatmak için harekete geçebileceği’ yorumunu yaptı.