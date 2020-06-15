Twitter yeni özelliğini teste başladı

Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi düzenlemeye giden Twitter yeni bir uygulamayı test ediyor. Buna göre, kullanıcılara bir tweet’i retweet etmeden önce ‘okuyup okumadıkları’ sorulacak.

Twitter destek ekibi "Twitter üzerinden açmadığınız bir makaleyi retweet ettiğinizde, size önce makaleyi açmak ister misiniz diye sorabiliriz" paylaşımı yaparak yeni özelliğini duyurdu.

Teyit edilmeyen bilgilerin yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak için Android uygulamasında bazı kullanıcılar bu uyarıyla karşılaştı. Uygulama "Başlıklar hikayenin tamamını anlatmaz. Retweetlemeden önce bunu okumak ister misiniz?" diye bir öneride bulundu.