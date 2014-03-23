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Twitter yasağına ABD'den bir tepki daha

Türkiye'de Twitter'ın kapatılmasının ardından ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Samantha Power Twitter hesabından tepkisini dile getirdi

23 Mart 2014 00:02

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Twitter'ın kökünü kazıyacağız" açıklaması sonrası Twitter'ın erişimine yasak koyulmasının ardından ABD'den gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Samantha Power, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Türkiye’nin Twitter’a erişimi durdurması son derece vahim bir durum. Bilgiye serbest erişimi kapatmak demokrasiyle bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Mesaj ABD’nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı tarafından retweet edildi.

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