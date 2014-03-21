Twitter yasağı dünya medyasını ayağa kaldırdı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya sitesi Twitter'ın kökünü kazıyacaklarını açıklamalarının ardından erişimin engellenmesi dünyada geniş yer buldu. En sert tepki ise AB'den geldi. AB, yasağı 'ödlekçe' diye değerlendirdi. Avrupa Komisyonu'nun dijital stratejilerinden sorumlu üyesi Neelie Kroes, "Türkiye'deki Twitter yasağı yersiz, anlamsız ve ödlekçedir. Türk halkı ve uluslararası topluluk bunu sansür olarak görecektir" dedi.

ABD: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden ise, 'endişeliyiz' açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Demokrasiler, kamudan gelen farklı seslerle güçlenir. Bağımsız ve kısıtlı olmayan medya demokratik, açık toplumların temel unsurudur. Aynı zamanda resmi olarak şeffaflığın ve hesaba çekilirliği garantiye alır."

Dünya medyasından tepkiler

Dünya medyası, Erdoğan'ın "Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter'ın kökünü kazıyacağız." ifadelerini açıklamasından sonra bu sözünü yerine getirdiğini belirten manşetler attı.

Gazetecileri Koruma Komitesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya karşı öfkesini durdurmasını istedi. CPJ, Başbakan Erdoğan'ın Twitter'a ilişkin yaptığı açıklamadan dolayı derin endişe duyduklarını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada "Başbakan Erdoğan'ın sosyal medyaya karşı öfkesini durdurması ve yerel seçim öncesi bütün bilgi edinme platformlarının özgürce fonksiyonlarını yerine getirmesine odaklanması çağrısında bulunuyoruz" dedi. Açıklamada, Türk yetkililerin medyayı düşman olarak görmekten vazgeçmesi gerektiği ve demokratik bir toplumda özgür bir basının rolünü benimsemesi gerektiği vurgulandı.

İsviçre'nin devlet televizyonu TSR , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Twitter mivitir hepsinin kökünü kazıyacağız" açıklamasını flaş haber olarak verdi. TSR Televizyonu, Erdoğan'ın 30 Mart yerel seçimlerden sonra Youtube ve Facebook'u da kapatabileceği doğrultusunda sözler sarf ettiğini dile getirdi. TSR konu ile ilgili yorumunda Erdoğan iç ve dışa meydan okuyor yorumunu yaptı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'deki twitter kullanıcılarının sosyal medya sitesine erişemediklerini yazdı. Twitter engelinin Başbakan Recep Erdoğan'ın Bursa'daki konuşması sırasında "Twitter'ın kökünü kazıyacağız" açıklamasının ardından geldiğine dikkat çeken BBC, Twitter'ın bu engelleme ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadığını bildirdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'deki Twitter yasağını "Türkiye Twitter'a erişimi engelledi" başlığı ile duyurdu. Perşembe gecesi Türkiye'de Twitter'a erişimin Başbakan'ın sosyal medyaya yönelik "kökünü kazıyacağız" ifadelerinin ardından engellendiğini yazan Financial Times, Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'deki mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Twitter internet sitesini yasaklamaktan başka seçenekleri olmadığı açıklamasını aktardı.

İngiltere yayınlanan Guardian gazetesi de haberi "Başbakan'ın sosyal medyaya saldırısının ardından Türkiye'de Twitter kullanımını yasakladı" başlığı ile duyurdu. Başbakan Erdoğan'ın internete sızan ses kayıtlarının ardından sosyal medya sitelerini kapatmaya yönelik tehditlerde bulunduğunu hatırlatan gazete, iki hafta önce Başbakan'ın Facebook ve Youtube internet sitelerini yasaklama fikrinde olduğunu ancak bunun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından reddedildiğini bildirdi.

CNBC sitesi ise, Türkiye'de Twitter'ın yasaklanması hakkında şu açıklamaları yaptı. ''Yolsuzluk skandalı ile mücadele eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, sosyal medyayı kapatmakla tehdit etmesinden saatler sonra Twitter’ın kapatılması üzerine Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının bugün geniş çaplı gösteriler yapacağı bildirildi'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Amerikan Washington Post gazetesi konuya ilişkin haberinde Erdoğan'ın ses kayıtlarının sızdırıldığı sosyal medya sitelerine yönelik tehdidini yenilediğini duyurdu. Söz konusu sızdırmaların kritik 30 Mart seçimleri öncesi hükümetin itibarına zarar verdiğine dikkat çekildi. Erdoğan'ın, Twitter'ın ve sosyal medyanın kökünü kazıyacağını söylediğine vurgu yapılan haberde, "Uluslararası camianın ne söylediği beni hiç ilgilendirmiyor." sözlerine de yer verildi.

İngiliz Time Gazetesi gelişmeyi "Erdoğan şimdi de Twitter'ı kapatacağını söyledi" başlığı ile okuyucularına duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın kendisini yolsuzluk skandalı ile ilişkili gösteren ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Twitter'ı kapatacağını ifade ettiğine dikkat çekti. Haberde Erdoğan'ın "Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter'ın kökünü kazıyacağız." ifadelerine yer verildi. Gazete, Türkiye'de Twitter'a gece yarısı erişim yasağı konulduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Twitter'ı kapatmakla tehdit etmesinden saatler sonra Türkiye çapında erişimin engellenmeye başlandığı" bilgisini abonelerine bildirdi. Ajans, Erdoğan'ın uluslararası tepkilere aldırış etmeyeceğini vurgulamış, Twitter'ı ve diğer sosyal medya sitelerini kapatmakla tehdit ettiğini yazmıştı. Haberde Erdoğan'ın düşmanları tarafından organize edildiğini iddia ettiği bir yolsuzluk skandalı ile boğuştuğu belirtilerek bu yöndeki sızdırmaların çoğunun Twitter ve YouTube üzerinden yapıldığı vurgulamıştı.

Elcezire, internet sitesinden yayınladığı haberde Erdoğan'ın, sosyal medyada iddia edilen hükümetin yolsuzlukları ile ilişkili ortaya çıkan ses kayıtlarının ardından Twitter'ı 'kökünü kazımakla' uyardığını yazdı. Haberde, Erdoğan'ın bu ay başında seçimlerin ardından YouTube ve Facebook'un da kapatılabileceğini ifade ettiği hatırlatıldı.