Twitter şeffaflık raporu: Hesap kapatma ve diğer taleplerde birinci Türkiye

Twitter, 2020 yılının ilk altı ayı için hazırladığı şeffaflık raporunu paylaştı. Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz , 2012 yılından beri açıklanan raporlarda mahkeme kararları, kapatılması istenen hesaplar, kaldırılması istenen tweetler ve diğer talepler kategorilerinde Türkiye'nin birinci sırada olduğunu söyledi.

Rapora göre 2020 yılının ilk 6 ayında Türkiye'den 347 bilgi talebi gönderilirken hiçbirine Twitter tarafından cevap verilmedi.

"Twitter Türkiye'ye gelirse bu tablo tamamen değişecektir" diyen Akdeniz, "Dünya genelinde (2012-2020 ilk 6 ay) Twitter'a gönderilen tüm talepler sıralamasında Türkiye 45 bin 776 taleple bir numarada yer alıyor. Arkasından 38 bin 941 taleple Japonya geliyor. Genel toplamda en çok mahkeme kararı (6 bin 513) ve diğer talep (39 bin 263) Türkiye'den gönderilmiş. Dünya genelinde (2012-2020 ilk 6 ay) Twitter'dan en çok hesabın kapatılmasını 99.840 hesapla Türkiye talep etmiş. Arkasından 74.660 taleple Endonezya geliyor. Hesap kapatmada ise Türkiye 2.501 hesapla bir numarada, arkasından 340 hesapla Rusya geliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, kaldırılan tweetlerde de birinci"

Twitter'dan kaldırılan tweetler sıralamasında Türkiye'nin 2012 yılından beri 12 bin 165 tweetle ilk sırada olduğunu belirten Akdeniz, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılının ilk 6 ayında Twitter'dan en çok hesabın kapatılmasını Japonya (22.189) talep etmiş. Türkiye ise 6523 hesabın kapatılması talebi ile 6. sırada. Twitter bu taleplere istinaden en çok hesabı Türkiye'den (43) kapatmış, 2. sırada Rusya (19) 3. sırada Hindistan (17) var. 2020 yılının ilk 6 ayında ayrıca Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 153 hesap daha kapatılmış. Bu dönemde Twitter en çok tweeti Rusya'dan (1.437) ve İngiltere'den (699) silmiş. Türkiye'den silinen tweet sayısı ise 148."

"Doğrulanmış gazeteci hesaplarına 142 kapatma talebi"

Twitter'ın Türkiye'de yasal temsilci bulundurmaya karar vermesi durumunda istatistiklerin ters yüz olacağını söyleyen Akdeniz, "Dikkat çeken bir detay da Twitter'a gönderilen toplam 158 doğrulanmış gazeteci hesabı (verified account) ile ilgili 333 hesap kapatma talebinin 142 tanesinin Türkiye'den gönderilmiş olması. Türkiye'nin gazetecilerle ilgili rahatsızlığı Twitter nezdinde de devam ediyor. Şunu da unutmadan ekleyeyim, dünya genelinde Twitter'ın platformdan çıkarttığı toplam tweet sayısı 28 bin 542. Bunlardan 12 bin 135'i (yüzde 42) Türkiye'den gelen talepler sonrası çıkartılmış. Toplam kaç tweetin çıkartılması istendiğini ise Twitter açıklamıyor" ifadelerini kullandı.