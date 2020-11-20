Twitter, "dislike" butonu üzerinde çalışıyor

Twitter'ın beğenilmeyen tweet'ler için bir "dislike" butonu güncellemesi üzerinde çalıştığı belirtildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, fleet adında 24 saat içinde yok olan hikâye üzelliğini getiren Twitter, beğenilmeyen tweetler için "dislike" butonu da getirmeye hazırlanıyor.

Fleet güncellemesini duyuran Kayvon Beykpour, "dislike" butonu hakkında "Araştırdığımız bir şey" ifadelerini kullandı. Butonun Twitter için henüz bir öncelik olmadığını söyleyen Beykpour, "Dislike butonunun yanı sıra, yanlış bilgiyle mücade, tacize daha hızlı müdahale gibi konular üzerinde çalışıyoruz" dedi.