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Dünya

Twitter, Afrika'da ofis açmaya hazırlanıyor

Şirket, Gana'da açılacak ofis için iş ilanı duyurdu

13 Nisan 2021 10:29

Twitter, Afrika kıtasında ilk ofisini açıyor. Sosyal medya devi, Gana'daki ofis için 11 kişi işe alacağını duyurdu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Facebook gibi başka teknoloji şirketlerinin ardından Twitter'da Afrika kıtasında ofis açmaya hazırlanıyor. 

Twitter kurucusu Jack Dorsey, 2019 yılında Nijerya, Gana, Etiyopya ve Güney Afrika'yı ziyaret edip "Geleceği Afrika tanımlayacak" demişti. Dorsey, dün attığı tweetle de Twitter'ın Afrika'da ofis açacağını duyurudu. 

Gana için açılan iş ilanında mühendislik, pazarlama ve iletişim uzmanları arandığı belirtildi. 

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Gana'nın Twitter ofisinin Afrika kıtasının merkezi olacağını söyledi. 

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