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Medya

Tutunamayanlar dizisi için flaş karar!

02 Temmuz 2020 09:30

Geçtiğimiz yıllarda 7 numara ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri hayata geçiren TRT 1’in, 7 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle ekran macerasına başlayan absürt komedi dizisi Tutunamayanlar, yeni sezona değişen kadrosuyla devam etme kararı aldı.

Tutunamayanlar dizisinin yönetmeni Osman Nail Doğan, kişisel Twitter hesabından yeni sezonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tutunamayanlar, yola yeni konseptiyle devam ediyor. Yeni bir kadro ve farklı bir “tutunamama” hikayesiyle önümüzeki sezon da TRT 1 ekranlarında olacağız. Bütün ekibe ve oyuncuoyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Sürprizlere hazır olun :)"

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı Tutunamayanlar dizisinde, Zafer Algöz’ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu gibi isimler yer alıyor.

 

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