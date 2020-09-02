Tutuklu gazeteci Rawin Strek için tahliye kararı

Yunanistan sınırındaki mültecilerle ilgili haber takibi yaparken Edirne’de göz altına alınmasının ardından tutuklanan ve 6 aydır cezaevinde bulunan gazeteci Rawin Sterk tahliye edildi.

Türkiye’nin sınır geçişlerini denetlemeyeceğini açıklamasının ardından, Edirne Pazarkule’ye giden mültecilerin durumunu takip eden Rudaw muhabiri Sterk, mart ayından bu yana tutuklu bulunuyordu. “Askeri sınır ihlali” iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası”' suçlaması ile tutuklanan Sterk'in tutuklanmasına gerekçe olarak sosyal medya paylaşımları gösterilmişti.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan duruşmaya SEGBİS yoluyla katılan Sterk, suçlamaları reddederek, şöyle savunma yaptı:

“İddianamede yanıltma, yönlendirme ve kanaat oluşturma var. İddianamede gözaltına alınmadan evvel hakkımda bir arama varmış gibi ifadeler var. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü dört ayrı GBT noktasından geçerek Edirne Pazarkule sınır kapısına gittim. Edirne Pazarkule’ye 4 kontrol noktasından geçerek sığınmacıların çıkış girişimlerini izlemek için sınır bölgesine vardık. Çalıştığım TV merkezi Erbil’de olduğu için birçok kez zaten yurtdışına çıktım. Çıkış yasağım da yok. Örgüt üyesi olamam çünkü hiçbir örgütün hiyerarşik yapısına tabi olabilecek birisi değilim. Sosyal medya paylaşımlarımda örgüt propagandası yaptığım iddia ediliyor. Ancak söz konusu paylaşımlarımda örgüt adına herhangi bir unsur bulunmuyor. Yurtdışından çok davet aldım, yargılansam da gitmedim. Çocuklarıma bakmakla yükümlüyüm, daima onlarla İstanbul’da yaşamak istedim. İstanbul’da yargılandığım dosyanın Adana’da yargılanıp beraat ettiğim dosyadan hiçbir farkı yok. Herhangi bir delili karartmam söz konusu değil. Bakmakla yükümlü olduğum iki çocuğum ve hasta bir babam var. Tüm bunlar göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum"

Duruşma savcısı mütalaasında, Rawin Sterk’in dosyasının, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı KCK Basın Davası ile birleştirilmesini talep etti. Savcı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti gereği Sterk’in tutukluluğunun devamını istedi.

Sterk'in avukatları ise, 2 sayfalık iddianamede, üzerine atılı suçların gerekçelerinin belirtilmediğini, müvekkillerinin gazeteci olduğunu ve üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetinin oluşmadığını belirterek beraat talep etti.

Mahkeme, duruşmaya verilen ardından açıkladığı kararda, Rawin Sterk’in dosyasının İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesine ve Sterk’in yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.